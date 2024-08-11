Париж – самая удачная олимпиада в истории сборной Израиля

Парижская олимпиада стала исторической для сборной Израиля по многим причинам.

Самая представительная команда в истории (88 спортсменов).

Сборная Израиля по футболу выступала в олимпийском турнире впервые с 1976 года, велосипедисты – впервые с 1960-го, фехтовальщик – впервые с 2008-го.

Израильтяне установили национальный рекорд, завоевав семь медалей на одной олимпиаде: 1 золотую, 5 серебряных и 1 бронзовую.

Сборная Израиля заняла 41-е место в медальном зачете.

Чемпионом олимпиады стал Том Реувени (виндсерфинг).

Серебряными призерами:

Артем Долгопят (спортивная гимнастика. вольные упражнения),

Шарон Кантор (виндсерфинг),

Шани Баканов, Адар Фридманн, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов (художественная гимнастика, командное многоборье),

Инбар Ланир и Раз Гершко (обе – дзюдо).

Бронзовым призером стал дзюдоист Петр Пальчик.

Велосипедист Михаил Яковлев (велотрек) вошел в историю израильского спорта, став первым израильским олимпийским рекордсменом – в мужском спринте.