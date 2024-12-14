Тяжелая атлетика. В Бахрейне установлены два рекорда Израиля
время публикации: 14 декабря 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 10:33
В Бахрейне проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. В медальном зачете лидирует сборная КНДР.
Представители Северной Кореи завоевали 15 медалей в общем зачете (9 + 5 + 1) и 43 (если считать медали в отдельных видах (рывке и толчке) по отдельности.
Селия Голд (весовая категория до 76 кг) заняла шестое место, установив два рекорда Израиля. В рывке она взяла 99 кг, в толчке 128 кг (рекорд улучшен на 1 кг).
В сумме Селия Голд подняла 227 кг, что на 5 кг больше предыдущего национального рекорда.
Николь Рубанович, выступающая в той же весовой категории, заняла 15-е мест (95 + 118).
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