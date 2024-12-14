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Спорт

Победа "Кливленда". Возвращение Дюранта. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 14 декабря 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 10:15
Победа "Кливленда". Возвращение Дюранта. Результаты матчей НБА
AP Photo/Rick Bowmer

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" обыграл "Вашингтон" 115:105.

Кливленд Кавальерз - Вашингтон Уизардс 115:105

"Кливленд" лидирует в Восточной конференции, одержав 22-ю победу в 26 играх.

Филадельфия Сиксерз - Индиана Пэйсерз 107:121

Разыгрывающий "Индианы" Тайриз Халибертон стал самым результативным игроком матча и сделал "дабл-дабл" (32 + 11 передач).

Чикаго Булз - Шарлотт Хорнетс 109:95

Мемфис Гризлиз - Бруклин Нетс 135:119

Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Лейкерс 97:87

Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 120:98

Юта Джаз - Финикс Санз 126:134

Разыгрывающий "Финикса" Девин Букер набрал 34 очка и сделал 8 передач.

Кевин Дюрант вернулся (он пропустил три матча из-за травмы). Он набрал 30 очков и сделал 8 передач. "Финикс" в 12 матчах с Дюрантом победил 10 раз. В 10 матчах без него - всего 1.

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