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Евро 2024. Рекорды предстоящего финала

время публикации: 14 июля 2024 г., 10:48 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 10:54
Евро 2024. Рекорды предстоящего финала
AP Photo/Manu Fernandez

Сегодня в Берлине состоится финал чемпионата Европы по футболу. Начало матча в 22:00 по израильскому времени.

Гарет Саутгейт станет третьим тренером, команда которого сыграет в двух финалах чемпионатов Европы подряд. Предшественники Хельмут Шен и Берти Фогтс.

Если в финале победят испанцы, то они станут в четвертый раз чемпионами Европы. Это рекорд.

Если в финальном матче примет участие Ламин Ямаль, то он станет самым молодым участником финалов чемпионатов Европы (17 лет и 1 день). На данный момент рекорд принадлежит Ренату Санчешу (18 лет 327 дней).

Если на поле появится Хесус Навас, то он станет самым возрастным игроком финалов чемпионатов Европы(38 лет 236 дней). На данный момент этот рекорд принадлежит легендарному голкиперу сборной Германии Йенсу Леманну (38 лет и 232 дня).

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