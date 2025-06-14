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Юниорский чемпионат Европы. Румыны обыграли черногорцев

Футбол
время публикации: 14 июня 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 09:09
Юниорский чемпионат Европы. Румыны обыграли черногорцев
AP Photo/Andreea Alexandru

В Румынии стартовал юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет). Румыны обыграли сборную Черногории 2:1.

У хозяев, которые значительную часть матча уступали в счете, подавляюшее преимущество (59% владения мячом, 30:7 по ударам. 9:2 по точным ударам, 9:3 по угловым).

На 13-й минуте Вук Влахович (Динамо, Загреб) вывел гостей вперед 0:1.

На 63-й минуте Эмануэль Маринкау (Майнц) сравнял счет 1:1.

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил вышедший на замену Давид Барбу (Университатя, Крайова).

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