Юниорский чемпионат Европы. Румыны обыграли черногорцев

В Румынии стартовал юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет). Румыны обыграли сборную Черногории 2:1.

У хозяев, которые значительную часть матча уступали в счете, подавляюшее преимущество (59% владения мячом, 30:7 по ударам. 9:2 по точным ударам, 9:3 по угловым).

На 13-й минуте Вук Влахович (Динамо, Загреб) вывел гостей вперед 0:1.

На 63-й минуте Эмануэль Маринкау (Майнц) сравнял счет 1:1.

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил вышедший на замену Давид Барбу (Университатя, Крайова).