Ассоциация футбола Палестины пожаловалась в ФИФА на решение иранского арбитра

Сборная Палестины выбыла из борьбы за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2026 года.

В последнем матче третьего отборочного раунда палестинцы сыграли вничью со сборной Омана 1:1. И не смогли выйти в четвертый этап, в котором определятся два участника чемпионата.

На 49-й минуте Омар Харуб (Аль-Ахли, Бенгази, Ливия) вывел палестинцев вперед.

На седьмой минуте компенсированного времени Исам Аль-Сабхи реализовал пенальти 1:1. Этот гол вывел сборную Омана в следующий этап.

Сборная Палестины заняла пятое место, отстав от команды Омана на 1 очко.

Ассоциация футбола Палестины подала жалобу в ФИФА и Азиатскую конфедерацию футбола.

Палестинцы не согласны с решением иранского арбитра Муда Бонядифарда, назначившего пенальти. В заявлении говорится, что после тщательного изучения кадров трансляции, эксперты считают, что решение назначить пенальти было несправедливым, сообщает Sport1.