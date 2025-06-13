x
13 июня 2025
|
последняя новость: 14:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июня 2025
|
13 июня 2025
|
последняя новость: 14:12
13 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Ассоциация футбола Палестины пожаловалась в ФИФА на решение иранского арбитра

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 13 июня 2025 г., 13:19 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 13:19
Ассоциация футбола Палестины пожаловалась в ФИФА на решение иранского арбитра
AP Photo/Rebecca Blackwell

Сборная Палестины выбыла из борьбы за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2026 года.

В последнем матче третьего отборочного раунда палестинцы сыграли вничью со сборной Омана 1:1. И не смогли выйти в четвертый этап, в котором определятся два участника чемпионата.

На 49-й минуте Омар Харуб (Аль-Ахли, Бенгази, Ливия) вывел палестинцев вперед.

На седьмой минуте компенсированного времени Исам Аль-Сабхи реализовал пенальти 1:1. Этот гол вывел сборную Омана в следующий этап.

Сборная Палестины заняла пятое место, отстав от команды Омана на 1 очко.

Ассоциация футбола Палестины подала жалобу в ФИФА и Азиатскую конфедерацию футбола.

Палестинцы не согласны с решением иранского арбитра Муда Бонядифарда, назначившего пенальти. В заявлении говорится, что после тщательного изучения кадров трансляции, эксперты считают, что решение назначить пенальти было несправедливым, сообщает Sport1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025

Защитник "Бока Хуниорс" не получил визу и не сыграет на клубном чемпионате мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025

Махмуд Джабер перешел из "Маккаби" в "Сент-Этьен"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025

Главным тренером "Севильи" станет Матиас Альмейда
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025

Голландцы едва не проиграли финнам. Результаты матчей молодежного чемпионата Европы