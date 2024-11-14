Фехтование. Израильтянка стала победительницей турнира в Германии

В Нюрнберге прошел кадетский турнир по фехтованию на рапирах (спортсмены до 17 лет).

Победительницей стала израильтянка Гили Курицки.

На втором месте турчанка Алара Атмака, на третьем - румынка Александра Адох.

Израильтянка Шахар Сабан заняла десятое место.

Гили Курлицки дважды выходила в четвертьфиналы кадетских чемпионатов мира. Она - серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2023 года (командное первенство).