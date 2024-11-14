Фехтование. Израильтянка стала победительницей турнира в Германии
время публикации: 14 ноября 2024 г., 06:20 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 06:20
В Нюрнберге прошел кадетский турнир по фехтованию на рапирах (спортсмены до 17 лет).
Победительницей стала израильтянка Гили Курицки.
На втором месте турчанка Алара Атмака, на третьем - румынка Александра Адох.
Израильтянка Шахар Сабан заняла десятое место.
Гили Курлицки дважды выходила в четвертьфиналы кадетских чемпионатов мира. Она - серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2023 года (командное первенство).
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