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Спорт

Фехтование. Израильтянка стала победительницей турнира в Германии

время публикации: 14 ноября 2024 г., 06:20 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 06:20
Фехтование. Израильтянка стала победительницей турнира в Германии
AP Photo/Thomas Padilla

В Нюрнберге прошел кадетский турнир по фехтованию на рапирах (спортсмены до 17 лет).

Победительницей стала израильтянка Гили Курицки.

На втором месте турчанка Алара Атмака, на третьем - румынка Александра Адох.

Израильтянка Шахар Сабан заняла десятое место.

Гили Курлицки дважды выходила в четвертьфиналы кадетских чемпионатов мира. Она - серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2023 года (командное первенство).

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