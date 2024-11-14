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Еврокубок. "Апоэль" победил французов

время публикации: 14 ноября 2024 г., 05:55 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 05:55
Еврокубок. "Апоэль" победил французов
AP Photo/John Bazemore

В матче восьмого тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" победил французский клуб "Бург" 86:77.

"Красные" домашний матч проводили в Самокове, Болгария.

После 10 минут 22:21 в пользу "Апоэля".

Первую половину матча выиграли французы 41:37.

В третьей четверти "Апоэль" перехватил инициативу. После 30 минут 63:55.

Самый результативный игрок матча - форвард "Бурга" Джордан Ашер (22).

Центровой "Апоэля" Габриэль Чачашвили сделал "дабл-дабл" (20 + 11 подборов + 1 перехват).

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