Еврокубок. "Апоэль" победил французов
время публикации: 14 ноября 2024 г., 05:55 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 05:55
В матче восьмого тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" победил французский клуб "Бург" 86:77.
"Красные" домашний матч проводили в Самокове, Болгария.
После 10 минут 22:21 в пользу "Апоэля".
Первую половину матча выиграли французы 41:37.
В третьей четверти "Апоэль" перехватил инициативу. После 30 минут 63:55.
Самый результативный игрок матча - форвард "Бурга" Джордан Ашер (22).
Центровой "Апоэля" Габриэль Чачашвили сделал "дабл-дабл" (20 + 11 подборов + 1 перехват).
Ссылки по теме