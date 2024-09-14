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Спорт

Теннис. Израильтянка и россиянка стали победительницами турнира во Франции

время публикации: 14 сентября 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 21:29
Теннис. Израильтянка и россиянка стали победительницами турнира во Франции
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Победительницами теннисного турнира в Ле Небуре, Франция, стали израильтянка Лина Глушко и россиянка Анастасия Тихонова.

В финале они победили россиянок Юлию Авдееву и Екатерину Маклакову 6:3, 6:1.

Финал продолжался 57 минут.

В финале одиночного разряда, который состоится завтра, сыграют француженки Тесса Андрианджафитримо и Манон Леонар.

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