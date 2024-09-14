Теннис. Израильтянка и россиянка стали победительницами турнира во Франции

Победительницами теннисного турнира в Ле Небуре, Франция, стали израильтянка Лина Глушко и россиянка Анастасия Тихонова.

В финале они победили россиянок Юлию Авдееву и Екатерину Маклакову 6:3, 6:1.

Финал продолжался 57 минут.

В финале одиночного разряда, который состоится завтра, сыграют француженки Тесса Андрианджафитримо и Манон Леонар.