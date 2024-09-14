Дзюдо. "Гран-при Загреба". Израильтянка Майя Коган завоевала серебряную медаль
время публикации: 14 сентября 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 19:31
Продолжается "Гран-при Загреба по дзюдо". Израильтянка Майя Коган (весовая категория до 701 кг) завоевала серебряную медаль.
Она победила сербку Йовану Чакаревич, хорватку Анделу Виолич и хорватку Лару Цветко.
В финале израильтянка проиграла голландке Саннек Вермеер.
Израильтянка Инбаль Шемеш (весовая категория до 63 кг) в поединке за третье место проиграла хорватке Иве Оберан.
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