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Дзюдо. "Гран-при Загреба". Израильтянка Майя Коган завоевала серебряную медаль

время публикации: 14 сентября 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 19:31
Дзюдо. "Гран-при Загреба". Израильтянка Майя Коган завоевала серебряную медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

Продолжается "Гран-при Загреба по дзюдо". Израильтянка Майя Коган (весовая категория до 701 кг) завоевала серебряную медаль.

Она победила сербку Йовану Чакаревич, хорватку Анделу Виолич и хорватку Лару Цветко.

В финале израильтянка проиграла голландке Саннек Вермеер.

Израильтянка Инбаль Шемеш (весовая категория до 63 кг) в поединке за третье место проиграла хорватке Иве Оберан.

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