Теннис. Кубок Дэвиса. Израильтяне победили сборную Украины
время публикации: 14 сентября 2024 г., 22:19 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 22:19
В Ларнаке завершился матч Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Израильтяне впервые победили сборную Украины 3:1.
В трех предыдущих встречах украинцы побеждали израильтян.
В следующем году израильтяне сыграют в квалификации финальной части Кубка Дэвиса, украинцы - в квалификации Первой мировой группы.
В решающем матче Ишай Олиэль победил Алексея Крутых 6:2, 3:6, 7:6.
Ссылки по теме