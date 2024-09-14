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Спорт

Теннис. Кубок Дэвиса. Израильтяне победили сборную Украины

время публикации: 14 сентября 2024 г., 22:19 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 22:19
Теннис. Кубок Дэвиса. Израильтяне победили сборную Украины
AP Photo/Kin Cheung

В Ларнаке завершился матч Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Израильтяне впервые победили сборную Украины 3:1.

В трех предыдущих встречах украинцы побеждали израильтян.

В следующем году израильтяне сыграют в квалификации финальной части Кубка Дэвиса, украинцы - в квалификации Первой мировой группы.

В решающем матче Ишай Олиэль победил Алексея Крутых 6:2, 3:6, 7:6.

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