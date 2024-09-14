Теннис. Кубок Дэвиса. Израильтяне победили сборную Украины

В Ларнаке завершился матч Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Израильтяне впервые победили сборную Украины 3:1.

В трех предыдущих встречах украинцы побеждали израильтян.

В следующем году израильтяне сыграют в квалификации финальной части Кубка Дэвиса, украинцы - в квалификации Первой мировой группы.

В решающем матче Ишай Олиэль победил Алексея Крутых 6:2, 3:6, 7:6.