В США умерла известная советская фигуристка, чемпионка мира и Европы

12 апреля в Колорадо-Спрингс на 64-м году жизни умерла известная советская фигуристка Ирина Воробьева, сообщает РБК.

Спортсменка умерла в результате несчастного случая.

Ирина Воробьева выступала в парном катании. С Александром Власовым она - чемпионка СССР 1976 года. серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы. В 1976 году пара на олимпиаде заняла четвертое место.

Ирина Воробьева и Игорь Лисовский - чемпионы мира 1981 года, чемпионы Европы 1981 года.