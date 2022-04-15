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NEWSru.co.il :: Спорт15 апреля 2022 г., 07:29

В США умерла известная советская фигуристка, чемпионка мира и Европы

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В США умерла известная советская фигуристка, чемпионка мира и Европы

12 апреля в Колорадо-Спрингс на 64-м году жизни умерла известная советская фигуристка Ирина Воробьева, сообщает РБК.

Спортсменка умерла в результате несчастного случая.

Ирина Воробьева выступала в парном катании. С Александром Власовым она - чемпионка СССР 1976 года. серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы. В 1976 году пара на олимпиаде заняла четвертое место.

Ирина Воробьева и Игорь Лисовский - чемпионы мира 1981 года, чемпионы Европы 1981 года.


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