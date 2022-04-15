Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует грузинская пара, украинцы на шестом месте

В Таллинне проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы лидируют Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия), набравшие 67.77 балла.

На втором месте австралийцы Анастасия Голубева и Эктор Йотопулос-Мур. На третьем месте американцы (уроженцы Днепропетровска) Анастасия Смирнова и Данило Сияныця (60.38).

Украинский дуэт Виолетта Сирова и Иван Хобта занимает шестое место (49.57).