Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует грузинская пара, украинцы на шестом месте
В Таллинне проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы лидируют Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия), набравшие 67.77 балла.
На втором месте австралийцы Анастасия Голубева и Эктор Йотопулос-Мур. На третьем месте американцы (уроженцы Днепропетровска) Анастасия Смирнова и Данило Сияныця (60.38).
Украинский дуэт Виолетта Сирова и Иван Хобта занимает шестое место (49.57).
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