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NEWSru.co.il :: Спорт15 апреля 2022 г., 07:54

Чемпионат мира по волейболу. Украинцы заменят сборную России

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Чемпионат мира по волейболу. Украинцы заменят сборную России

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира, заменив россиян, сообщает Украинская федерация волейбола.

Президент Украинской федерации волейбола получил письмо от Международной федерации волейбола, в котором говорится, что украинцы заменят сборную России, дисквалифицированную после нападения России на Украину.

Чемпионат мира должен был состояться в России, но пройдет в Польше и Словении.


Соперниками украинцев на групповом этапе будут сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

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