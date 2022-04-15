Чемпионат мира по волейболу. Украинцы заменят сборную России
Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира, заменив россиян, сообщает Украинская федерация волейбола.
Президент Украинской федерации волейбола получил письмо от Международной федерации волейбола, в котором говорится, что украинцы заменят сборную России, дисквалифицированную после нападения России на Украину.
Чемпионат мира должен был состояться в России, но пройдет в Польше и Словении.
Соперниками украинцев на групповом этапе будут сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.
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