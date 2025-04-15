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Спорт

Вэнс сломал кубок Национального чемпионата по студенческому американскому футболу

США
Вашингтон
Американский футбол
Дональд Трамп
время публикации: 15 апреля 2025 г., 10:34 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 10:45
Вэнс сломал кубок Национального чемпионата по студенческому американскому футболу
AP Photo/Alex Brandon
Вэнс сломал кубок Национального чемпионата по студенческому американскому футболу
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

В понедельник, 14 апреля, на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне состоялась церемония чествования обладателей кубка Национального чемпионата по студенческому американскому футболу 2025 года – команду Университета Огайо.

На церемонии президент США Дональд Трамп позировал с защитным шлемом в руках. Один из игроков держал в руках майку с надписью "Trump 47". А вице-президент Ди Джей Вэнс должен был позировать с кубком в руках.

Однако что-то пошло не так. Вэнс не сумел разобраться с тем, как поднять кубок, и в итоге отломал основание, после чего вынужден был фотографироваться, держа в руках только верхнюю часть кубка.

Отметим, что Вэнс сам оканчивал Университет штата Огайо (после завершения военной службы, получил степень бакалавра в 2009 году), а затем окончил Йельскую школу права (в 2013 году).

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