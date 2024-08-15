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Футбол. Тель-авивский "Маккаби" вышел в решающий отборочный раунд Лиги Европы

время публикации: 15 августа 2024 г., 23:49 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 23:49
Футбол. Тель-авивский "Маккаби" вышел в решающий отборочный раунд Лиги Европы
AP Photo/Bruna Prado

Тель-авивский "Маккаби" будет единственным израильским клубом в групповом этапе еврокубков. "Желтые" вышли в плэй-офф квалификации Лиги Европы.

В ответном матче "Маккаби" разгромил литовский "Паневежис" 3:0.

Голы забили Дор Перец, Ошер Давида и Сагив Ехезкель.

В первом матче израильтяне победили 2:1.

В четвертом отборочном раунде "Маккаби" сыграет с сербским клубом "Бачка Тополя", который в 2021-24 годах тренировал наставник "Маккаби" Жарко Лазетич.

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