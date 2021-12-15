Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
17 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 09:53

Бывшего главу академии "Барселоны" подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бывшего главу академии "Барселоны" подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Бывшего главу футбольной академии "Барселоны" Альберта Бенайжеса обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщает ВВС со ссылкой на испанские и каталонские СМИ.

Речь идет о случаях насилия, произошедших в 1980-90-х годах, когда он работал учителем физкультуры.

Альберт Бенайжес работал в системе "Барселоны" в 1991-2012 годах.


Жалобу подал один из бывших учеников Альберта Бенайжеса. Затем были поданы другие жалобы. По данным ВВС, игроки "Барселоны" жалоб не подавали.

Альберт Бенайжес все обвинения отвергает.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 ноября 2021
Китайская теннисистка обвинила высокопоставленного политика в сексуальном принуждении
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 октября 2021
Венесуэльские футболистки обвинили тренера сборной в сексуальных домогательствах
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 июля 2021
ФБР обвинили в "фундаментальных ошибках" при расследовании обвинений гимнасток против доктора-педофила
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 апреля 2021
Греческие гимнасты пожаловались президенту на издевательства и сексуальное насилие

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:50 Умер чемпион Англии по футболу
10:32 Чемпионат мира по бадминтону. Миша Зильберман проиграл в первом матче
10:22 Первыми полуфиналистками чемпионата мира по гандболу стали датчанки и испанки
10:10 Кубок Марадоны. "Бока Хуниорс" победила "Барселону"
09:53 Бывшего главу академии "Барселоны" подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними
09:34 Умер 39-летний бывший футболист сборной Катара
09:18 Достижение Кросби. Хет-трик Эткинсона "Ванкувер" победил, проигрывая 0:3
08:29 "Бавария" забила пять голов в Штутгарте. Результаты матчей
08:14 "Трипл-дабл" Дюранта. Рекорд Карри
07:59 "Манчестер Сити" забил семь голов. Результаты матчей
Загрузка...