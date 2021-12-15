Бывшего главу академии "Барселоны" подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Бывшего главу футбольной академии "Барселоны" Альберта Бенайжеса обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщает ВВС со ссылкой на испанские и каталонские СМИ.
Речь идет о случаях насилия, произошедших в 1980-90-х годах, когда он работал учителем физкультуры.
Альберт Бенайжес работал в системе "Барселоны" в 1991-2012 годах.
Жалобу подал один из бывших учеников Альберта Бенайжеса. Затем были поданы другие жалобы. По данным ВВС, игроки "Барселоны" жалоб не подавали.
Альберт Бенайжес все обвинения отвергает.
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