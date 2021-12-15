Умер 39-летний бывший футболист сборной Катара
14 декабря на 40-м году жизни умер известный катарский футболист Муамер Абдулраб, сообщает твиттер Doha News.
О причинах смерти не сообщается.
Защитник выступал за клубы "Катар", "Аль-Сайлия" и "Аль-Харайтият".
В 2002-10 годах он был игроком сборной Катара. Участник Кубка Азии 2004 года.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 декабря 2021
Умер последний победитель чемпионата мира по футболу 1954 года
Умер последний победитель чемпионата мира по футболу 1954 года
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 декабря 2021
Умер известный футболист, шестикратный чемпион Англии, участник чемпионата Европы
Умер известный футболист, шестикратный чемпион Англии, участник чемпионата Европы