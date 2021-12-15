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NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 09:34

Умер 39-летний бывший футболист сборной Катара

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Умер 39-летний бывший футболист сборной Катара

14 декабря на 40-м году жизни умер известный катарский футболист Муамер Абдулраб, сообщает твиттер Doha News.

О причинах смерти не сообщается.

Защитник выступал за клубы "Катар", "Аль-Сайлия" и "Аль-Харайтият".

В 2002-10 годах он был игроком сборной Катара. Участник Кубка Азии 2004 года.


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