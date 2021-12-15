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NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 10:50

Умер чемпион Англии по футболу

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Умер чемпион Англии по футболу

14 декабря на 83-м году жизни умер известный английский футболист Джимми Робсон, сообщает ВВС.

Джимми Робсон играл на позициях инсайда и центрального нападающего.

Он был ключевым игроком "Бернли", ставшей в 1960 году чемпионом Англии. Джимми Робсон - легенда "Бернли". Он провел за этот клуб 242 игры.

Он вошел в историю Кубка Англии, забив 100-й гол в матчах финалов Кубка Англии, проходивших на "Уэмбли". В 1962 году Джимми Робсон сравнял счет в матче с "Тоттехэмом" 1:1. "Бернли" тот финал проиграл 1:3.


Джимми Робсон вошел в историю "Блэкпула", стал первым игроком клуба, вышедшим на замену и забившим гол. Он поразил ворота "Манчестер Юнайтед" в апреле 1966 года.

Джимми Робсон также выступал за "Бери".

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