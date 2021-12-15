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NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 09:18

Достижение Кросби. Хет-трик Эткинсона "Ванкувер" победил, проигрывая 0:3

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Сидней Кросби

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Перенесены игры "Миннесота" - "Каролина" и "Нешвилл" - "Калгари". "Оттава" разгромила "Флориду" 8:2, "Филадельфия" - "Нью-Джерси" 6:1.

Бостон Брюинз - Вегас Голден Найтс 1:4

Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз 2:8

Дрейк Батерсон набрал 4 (1 + 3) очка, Джош Норрис - 3 (2 + 1).


Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз 6:1

Кэм Эткинсон забросил три шайбы и сделал результативную передачу.

Питтсбург Пингвинз - Монреаль Канадиенз 5:2

Сидней Кросби сделал 2 голевые передачи. Он набрал не менее двух очков за одну игру 400-й раз в карьере (это лучший показатель среди действующих игроков).

Тампа-Бей Лайтнинг - Лос-Анджелес Кингз 3:2 (овертайм)

"Короли" вели в счете 1:0 и 2:1.

Победную шайбу на 64-й минуте забросил Мэтью Джозеф.

Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Айлендерс 2:1

Виннипег Джетс - Баффало Сейбрз 2:4

Даллас Старз - Сент-Луис Блюз 1:4

Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Рейнджерс 4:2

Эдмонтон Ойлерз - Торонто Мейпл Лифс 1:5

Ванкувер Кэнакс -Коламбус Блю Джекетс 4:3


После первого периода гости вели в счете 3:0.

Сан-Хосе Шаркс - Сиэтл Кракен 1:3

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