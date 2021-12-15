Достижение Кросби. Хет-трик Эткинсона "Ванкувер" победил, проигрывая 0:3
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Перенесены игры "Миннесота" - "Каролина" и "Нешвилл" - "Калгари". "Оттава" разгромила "Флориду" 8:2, "Филадельфия" - "Нью-Джерси" 6:1.
Бостон Брюинз - Вегас Голден Найтс 1:4
Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз 2:8
Дрейк Батерсон набрал 4 (1 + 3) очка, Джош Норрис - 3 (2 + 1).
Филадельфия Флайерз - Нью-Джерси Дэвилз 6:1
Кэм Эткинсон забросил три шайбы и сделал результативную передачу.
Питтсбург Пингвинз - Монреаль Канадиенз 5:2
Сидней Кросби сделал 2 голевые передачи. Он набрал не менее двух очков за одну игру 400-й раз в карьере (это лучший показатель среди действующих игроков).
Тампа-Бей Лайтнинг - Лос-Анджелес Кингз 3:2 (овертайм)
"Короли" вели в счете 1:0 и 2:1.
Победную шайбу на 64-й минуте забросил Мэтью Джозеф.
Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Айлендерс 2:1
Виннипег Джетс - Баффало Сейбрз 2:4
Даллас Старз - Сент-Луис Блюз 1:4
Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Рейнджерс 4:2
Эдмонтон Ойлерз - Торонто Мейпл Лифс 1:5
Ванкувер Кэнакс -Коламбус Блю Джекетс 4:3
После первого периода гости вели в счете 3:0.
Сан-Хосе Шаркс - Сиэтл Кракен 1:3
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