Этап Кубка мира по скелетону. В Швейцарии победил латвиец, израильтянин занял 29-е место
Победителем этапа Кубка мира по скелетону, который проходил в Сент-Морице, Швейцария, стал Мартинс Дукурс (Латвия).
Второе и третье места заняли немцы - Александр Гасснер и Кристофер Гротир.
Израильтянин Джаред Файрстоун занял 29-е место.
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