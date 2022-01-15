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NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 13:17

Этап Кубка мира по скелетону. В Швейцарии победил латвиец, израильтянин занял 29-е место

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Этап Кубка мира по скелетону. В Швейцарии победил латвиец, израильтянин занял 29-е место

Победителем этапа Кубка мира по скелетону, который проходил в Сент-Морице, Швейцария, стал Мартинс Дукурс (Латвия).

Второе и третье места заняли немцы - Александр Гасснер и Кристофер Гротир.

Израильтянин Джаред Файрстоун занял 29-е место.

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