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NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 13:03

Финал турнира в Сиднее. Карацев победил Маррея

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Финал турнира в Сиднее. Карацев победил Маррея

Победителем теннисного турнира Sydney Tennis Classic (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов) стал россиянин Аслан Карацев.

В финале он победил британца Энди Маррея, вышедшего в финал турнира АТР впервые с 2019 года, 6:3, 6:3.

Финал продолжался 93 минуты.

Аслан Карацев в третий раз стал победителем турнира АТР.


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