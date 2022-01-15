Финал турнира в Сиднее. Карацев победил Маррея
Победителем теннисного турнира Sydney Tennis Classic (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов) стал россиянин Аслан Карацев.
В финале он победил британца Энди Маррея, вышедшего в финал турнира АТР впервые с 2019 года, 6:3, 6:3.
Финал продолжался 93 минуты.
Аслан Карацев в третий раз стал победителем турнира АТР.
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