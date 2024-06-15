Евро 2024. Сборная Германии установила рекорд матчей открытия чемпионатов Европы
время публикации: 15 июня 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 10:36
В матче открытия чемпионата Европы по футболу сборная Германии разгромила шотландцев 5:1.
Впервые в истории чемпионатов Европы в матче открытия была одержана победа с разницей в четыре мяча.
Матч открытия Евро 2024 установил рекорд. Впервые в истории чемпионатов Европы в одном матче были удаление (Райан Портеус), реализованный пенальти (Кай Хаверц) и гол в свои ворота (Антонио Рюдигер), сообщает статистический сервис Opta.
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