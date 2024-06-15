В матче открытия Евро 2024 немцы разгромили сборную Шотландии

В Мюнхене состоялся матч открытия чемпионата Европы по футболу. Немцы разгромили сборную Шотландии 5:1.

Германия: Нойер, Миттельштедт, Та, Рюдигер, Киммих, Кроо (81, Эмре Джан)с, Андрих (46, Гросс), Виртц (63, Сане), Гюндоган, Мусиала (73, Томас Мюллер), Хавертц (63, Фюлькруг)

Шотландия: Ганн, Робертсон, Тирни (77, Маккенна), Хендри, Портеус, Ралстон, Кристи (82, Шенкленд), Макгрегор (67, Гилмор), Мактоминей, Макгинн (67, Маклин), Адамс (46, Хенли)

Мануэль Нойер в 35-й раз вышел в стартовом составе в матчах чемпионатов Европы и мира. Это рекорд сборной Германии.

Стартовая схема сборной Германии 4-2-3-1, сборной Шотландии 3-4-3.

Первый опасный момент немцы создали на первой минуте. Виртц выскочил один на один, но переиграть вратаря не смог. У немцев подавляющее статистическое преимущество (68% владения мячом, 19:11 по ударам, 11:0 по точным ударам, 5:0 по угловым).

Немцы диктовали условия, применяя высокий прессинг. В первые полчаса у Нойера вообще не было работы. По большому счету, у него не было работы всю игру.

Хозяева открыли счет на 10-й минуте. Флориан Виртц нанес удар сходу из полукруга перед штрафной. Мяч о т руки вратаря попал в штангу, а затем в сетку. На 18-й минуте Виртц вышел один на один. Вратарь вышел за пределы штрафной и выбил мяч.

На 19-й минуте Кай Хаверц принял мяч в штрафной и сделал пас назад. Джамал Мусиала пробил под перекладину 2:0. На 25-й минуте судья назначил пенальти в ворота шотландцев. Но после совета видеоассистента изменил решение. Кристи сбил Мусиалу за линией штрафной. Хаверц опасно пробил со штрафного. Голкипер поймал мяч, летевший в нижний угол.

На 42-й минуте хозяева едва не довели счет до крупного. Гюндоган пробил головой. Ганн мяч парировал. Трое игроков пытались добить мяч в сетку, но не получилось. После просмотра видеоповтора Клеман Тюрпен назначил пенальти за этот эпизод и удалил Райана Портеуса (Уотфорд). Пенальти реализовал Кай Хаверц 3:0.

На 51-й минуте Рюдигер опасно пробил издали. Вратарь перевел мяч на угловой.

После перерыва немцы продолжали доминировать. На 68-й минуте Никлас Фюлькруг нанес удар в дальнюю "девятку" 4:0. На 76-й минуте после паса Мюллера Фюлькруг забил. Гол не засчитан - офсайд.

На 87-й минуте после навеса со штрафного Маккенна пробил головой. Мяч попал в голову Рюдигера и влетел под перекладину 4:1.

На третьей минуте компенсированного времени Эмре Джан нанес удар из-за пределов штрафной 5:1.