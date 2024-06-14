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Самые дорогие участники Евро-2024: Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем

время публикации: 14 июня 2024 г., 08:49 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 08:49
Самые дорогие участники Евро-2024: Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем
AP Photo/Hassan Ammar

Сегодня вечером стартует чемпионат Европы по футболу. Эксперты портала Transfermarkt составили список самых дорогих участников турнира.

Трансферная стоимость десяти футболистов не менее 100 миллионов евро.

Возглавляют список два игрока мадридского "Реала", чья стоимость оценивается в 180 миллионов евро: Киллиан Мбаппе (Франция) и Джуд Беллингем (Англия).

3. Фил Фоден (Англия, 150).

4. Букайо Сака (Англия, 140).

5. Флориан Виртц (Германия, 130).

6-8. Деклан Райс (Англия), Джамал Мусиала (Германия), Родри (Испания) - по 120 миллионов евро.

9-10. Гарри Кейн (Англия), Эдуарду Камавинга (Франция) - по 100 миллионов евро.

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