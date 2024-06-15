Умер вратарь сборной Черногории. 5 июня он играл против сборной Бельгии
время публикации: 15 июня 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 12:57
15 июня в своем доме в городе Будва, Черногория, скончался 27-летний голкипер сборной Черногории Матия Шаркич. сообщает официальный сайт английского клуба "Милуолл".
Футболисту стало плохо в собственной квартире. Вызвали "скорую помощь". Врач констатировали смерть спортсмена.
О причинах смерти не сообщается.
С 2023 года Матия Шаркич защищал ворота клуба "Милуолл". Ранее он выступал за клубы "Астон Вилла", "Уиган", "Стратфорд", "Ливингстон", "Вулверхэмптон", "Шрусбери", "Бирмингем Сити", "Стоук Сити".
С 2019 года голкипер выступал за сборную Черногории. 5 июня он защищал ворота сборной в матче с бельгийцами.
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