Рекорд Тони Крооса и другие достижения матча открытия Евро 2024

Сборная Германии уверенно начала домашний чемпионат Европы, разгромив в матче открытия шотландцев 5:1.

Это самая крупная победа в матче открытия чемпионатов Европы.

Шотландцы потерпели самое крупное поражение в официальном матче за 21 год. В 2012 году они проиграли в товарищеском матче сборной США 1:5. В 2003 году в отборочном матче чемпионата Европы сборная Шотландии была разгромлена голландцами 6:0.

Райан Портеус был удален. Он стал первым игроком, удаленным в дебютном матче чемпионата Европы с 2016 года. Тогда был удален Александар Драгович в матче Австрия - Венгрия.

Райан Портеус стал первым игроком сборной Шотландии, удаленным в матче чемпионата Европы или мира в 21-м веке. В 1998 году в матче против марокканцев был удален Крэйг Берли, сообщает статистический сервис Opta.

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос установил рекорд. Он сделал 101 точную передачу (из 102). Это самый высокий процент точных передач в матче чемпионата Европы с момента начала ведения подобной статистики (в 1980 году) при количестве передач не менее 100 в одном матче.