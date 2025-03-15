"Манчестер Сити" не сумел победить. Холанн установил рекорд. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи двадцать девятого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" не смог обыграть "Брайтон энд Хоув" 2:2.

Эвертон (Ливерпуль) - Вест Хэм (Лондон) 1:1

"Эвертон" не проигрывает в девяти матчах Премьер-лиги подряд (четыре последние встречи "ириски" завершили вничью).

Хозяева отыгрались на первой минуте компенсированного времени. Гол забил Джейк О`Брайен.

Ипсвич - Ноттингем Форест 2:4

"Лесники" закрепились на третьем месте.

Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув 2:2

"Горожане" дважды выходили вперед. Гости дважды отыгрывались.

Эрлинг Холанн реализовал пенальти (1:0) и установил рекорд Премьер-лиги. В 94 играх набрал 100 очков по системе "гол + пас" (84 + 16). Это быстрее всех в элитном английском дивизионе. На втором месте Алан Ширер (100 очков в 100 матчах).

Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2