"Манчестер Сити" не сумел победить. Холанн установил рекорд. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи двадцать девятого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" не смог обыграть "Брайтон энд Хоув" 2:2.
Эвертон (Ливерпуль) - Вест Хэм (Лондон) 1:1
"Эвертон" не проигрывает в девяти матчах Премьер-лиги подряд (четыре последние встречи "ириски" завершили вничью).
Хозяева отыгрались на первой минуте компенсированного времени. Гол забил Джейк О`Брайен.
Ипсвич - Ноттингем Форест 2:4
"Лесники" закрепились на третьем месте.
Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув 2:2
"Горожане" дважды выходили вперед. Гости дважды отыгрывались.
Эрлинг Холанн реализовал пенальти (1:0) и установил рекорд Премьер-лиги. В 94 играх набрал 100 очков по системе "гол + пас" (84 + 16). Это быстрее всех в элитном английском дивизионе. На втором месте Алан Ширер (100 очков в 100 матчах).
Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2