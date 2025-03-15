"Бавария" не смогла победить. Достижения вратарей. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи двадцать шестого тура чемпионата Германии. "Бавария" не смогла победить в Берлине 1:1.

Вердер (Бремен) - Боруссия (Менхенгладбах) 2:4

"Боруссия" подобралась вплотную к лидирующей пятерке.

Соперники сделали все, чтобы зрители не скучали.

На 28-й минуте счет был 2:0. Завершился первый тайм вничью

На 47-й минуте Алассан Плеа забил победный гол. Три первых гола в ворота "музыкантов" забил он.

На 81-й минуте отличился Тим Кляйндинст. А через 10 минут он был удален.

Аугсбург - Вольфсбург 1:0

"Аугсбург" не проигрывает в 10 играх, а его вратарь Финн Дамен не пропускает уже 679 минут. Он девятый вратарь в истории Бундеслиги, не пропускавший более 10 часов.

Победный гол на 53-й минуте забил Филипп Титц.

Майнц - Фрайбург 2:2

На 34-й минуте прервалась "сухая серия" голкипера "Фрайбурга" Ноа Атуболу. ставшего восьмым голкипером в истории Бундеслиги, не пропускавшим 10 часов.

На 43-й минуте при счете 1:0 хозяева остались в меньшинстве. Был удален Доминик Кор.

Унион (Берлин) - Бавария (Мюнхен) 1:1

У "Баварии" невероятное преимущество (80% владения мячом, 18:7 по ударам, 4:3 по точным ударам). При таком преимуществе атаке гостей не хватало остроты. Скорости были невелики. Защитники сумели нейтрализовать Кейна.

На 75-й минуте Станишич прострелил в центр штрафной. Лерой Сане сходу вколотил мяч в сетку 0:1.

На 84-й минуте грубо ошибся голкипер Урбиг, неудачно прервав навес. Он сбросил мяч сопернику. Воспитанник "Баварии" Бенедикт Холлербах сравнял счет 1:1.