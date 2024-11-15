Израильтянин Александр Шварцман стал чемпионом мира по молниеносной игре в шашки

В Китае завершился Чемпионат мира по международным (стоклеточным) шашкам среди мужчин по молниеносной игре.

Турнир проводился по швейцарской системе в девять туров. В соревнованиях участвовало 50 шашистов из девяти стран.

Чемпионом мира стал израильтянин – международный гроссмейстер Александр Шварцман, набравший 13 очков из 18 возможных.

Столько же очков набрали гроссмейстеры Юрий Аникеев (Украина) и два голландских гроссмейстера – Мартин Ван Изендоорн и Симон Хармсма. Но коэффициент оказался лучше у израильтянина, и он стал новым чемпионом мира по международным шашкам.