Исторический успех: "бронза" Израиля на чемпионате мира по международным шашкам

Сборная Израиля впервые в своей истории завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по международным шашкам, который проходил в Албуфейре (Португалия).

Этого успеха израильтянам удалось добиться благодаря победам на этапе чемпионата по рапиду и блицу.

В 5-м туре "быстрых шашек" сборная Израиля взяла вверх над чемпионом мира – сборной Нидерландов.

Юрий Гольдштейн, президент Федерации шашек Израиля, отмечает: "Наша команда продемонстрировала бескомпромиссную борьбу, нацеленность на победу и решимость на протяжении всего турнира, заслужив уважение соперников и болельщиков. После непростого завершения предыдущей программы, нашей команде удалось взять себя в руки, собраться с мыслями, сконцентрироваться на предстоящих вызовах и направить всю свою энергию на успешное выступление в быстрой программе. Уже постфактум можно сказать что нам это удалось, а основная программа, как оказалось, стала хорошей "разминкой" перед активной игрой, в которой мы смогли добиться желаемого результата".

"Победа над главными фаворитами чемпионата потребовала сверхусилий, удерживать максимальную концентрацию становилось всё сложней и в последних турах мы начали ощущать усталость. Этим воспользовались более молодые конкуренты, которые хотя и уступили сборной Нидерландов, сумели сохранить к финишу больше сил", – говорит Гольдштейн.

В итоге, несмотря на поражение (единственное) от израильской сборной, команда Нидерландов набрала 11 очков и вновь завоевала титул чемпионов мира. Сборные Израиля, Латвии и Украины набрали по 10 очков, поделив 2-4 места, и судьбу серебряных и бронзовых медалей определяли по дополнительным критериям. Здесь везение оказалось на стороне сборной Латвии, которая завоевала "серебро", опередив команду Израиля по коэффициенту всего на один балл: 10 (204) против 10 (203) у Израиля. Команда Украины осталась на 4 месте – 10 (174).

Последующие места распределились так:

5-е место – Китай 8 (152)

6-е место – Камерун 8 (151)

7-е место – Литва 7 (161)

8-е место – Франция 7 (99)

9-е место – Италия 7 (87)

10-е место – Гвинея-Бисау 6 (76)

11-е место – Португалия 6 (55)

12-е место – Кюрасао 6 (51)

"На протяжении всего чемпионата главная цель сборной Израиля оставалась неизменной – сделать всё возможное, чтобы достичь успеха ради нашей страны. Нашей команде удалось проявить свой потенциал и добиться желаемого результата, оправдав надежды и ожидания своих болельщиков, а бронзовые медали нашли своих заслуженных обладателей: Александр Шварцман, Владимир Трайтелович и Алексей Верховых", – говорит Юрий Гольдштейн.