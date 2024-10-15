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Спорт

Знаменитый футболист Мбаппе опроверг утверждения о подозрениях в изнасиловании

время публикации: 15 октября 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 09:46
Знаменитый футболист Мбаппе опроверг утверждения о подозрениях в изнасиловании
AP Photo/Antonio Calanni

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отреагировал на сообщение о том, что якобы подозревается в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что полиция Стокгольма начала расследование после жалобы женщины на предполагаемое изнасилование, которое произошло в отеле, где Мбаппе и его родственники провели два дня на прошлой неделе.

"Fake news. Это так предсказуемо, что за день до слушания появилась эта новость, как будто случайно", — написал Мбаппе на своей странице в микроблоге X.

Французский футболист ведет требует от своего предыдущего клуба ПСЖ, утверждая, что клуб имеет задолженность по зарплате на сумму в 50 миллионов евро

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