Знаменитый футболист Мбаппе опроверг утверждения о подозрениях в изнасиловании

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отреагировал на сообщение о том, что якобы подозревается в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что полиция Стокгольма начала расследование после жалобы женщины на предполагаемое изнасилование, которое произошло в отеле, где Мбаппе и его родственники провели два дня на прошлой неделе.

"Fake news. Это так предсказуемо, что за день до слушания появилась эта новость, как будто случайно", — написал Мбаппе на своей странице в микроблоге X.

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