Лига наций. Итальянцы разгромили израильтян. Чехи и украинцы сыграли вничью
время публикации: 15 октября 2024 г., 00:24 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 00:29
Состоялись матчи четвертого тура группового турнира Лиги наций УЕФА. Итальянцы разгромили сборную Израиля 4:1.
Бельгия - Франция 1:2
Оба мяча в ворота хозяев забил Рэндал Коло Муани.
Италия - Израиль 4:1
Положение команд. Лига А, Группа 2. Италия 10 очков, Франция 9, Бельгия 4, Израиль 0.
Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2
Оба мяча забил Доминик Собослаи.
Германия - Нидерланды 1:0
Положение команд. Лига А, группа 3. Германия 10 очков, Нидерланды, Венгрия по 5, Босния и Герцеговина 1.
Украина - Чехия 1:1 (Лига В, группа 1)
Положение команд. Чехия 7 очков, Грузия, Албания по 6, Украина 4.
Эстония - Швеция 0:3 (Лига С, группа 1)
Исландия - Турция 2:4
До 62-й минуты исландцы вели в счете 1:0.
Уэльс - Черногория 1:0
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