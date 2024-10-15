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Лига наций. Итальянцы разгромили израильтян. Чехи и украинцы сыграли вничью

время публикации: 15 октября 2024 г., 00:24 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 00:29
Лига наций. Итальянцы разгромили израильтян. Чехи и украинцы сыграли вничью
AP Photo/Alessandra Tarantino

Состоялись матчи четвертого тура группового турнира Лиги наций УЕФА. Итальянцы разгромили сборную Израиля 4:1.

Бельгия - Франция 1:2

Оба мяча в ворота хозяев забил Рэндал Коло Муани.

Италия - Израиль 4:1

Положение команд. Лига А, Группа 2. Италия 10 очков, Франция 9, Бельгия 4, Израиль 0.

Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2

Оба мяча забил Доминик Собослаи.

Германия - Нидерланды 1:0

Положение команд. Лига А, группа 3. Германия 10 очков, Нидерланды, Венгрия по 5, Босния и Герцеговина 1.

Украина - Чехия 1:1 (Лига В, группа 1)

Положение команд. Чехия 7 очков, Грузия, Албания по 6, Украина 4.

Эстония - Швеция 0:3 (Лига С, группа 1)

Исландия - Турция 2:4

До 62-й минуты исландцы вели в счете 1:0.

Уэльс - Черногория 1:0

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