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Евролига. "Маккаби" вышел в четвертьфинал

время публикации: 16 апреля 2024 г., 21:49 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 21:49
Евролига. "Маккаби" вышел в четвертьфинал
AP Photo/Gerald Herbert

Тель-авивский "Маккаби" вышел в четвертьфинал Евролиги. В матче плэй-инн "желтые" разгромили "Басконию" 113:85.

После 10 минут 28:15, 20 - 55:36, 30 - 86:61.

Самый результативный игрок матча разыгрывающий "Басконии" Коди Миллер-Макинтайр (32 + 8 подборов + 7 передач).

Лучший в составе победителей - Лоренцо Браун (29 + 5 подборов + 5 передач).

Во втором матче плэй-инн встречаются "Анадолу Эфес" и "Виртус" (Болонья).

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