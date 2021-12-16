Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 11:27

Водный марафон в Абу-Даби. Победил немец. Израильтянин на 30-м месте

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Матан Родити

В Абу-Даби прошел этап Мировой серии водных марафонов (заплывы на длинные дистанции на открытой воде). Победительницей заплыва на 10 км стала немка Леони Бек, преодолевшая дистанцию за 1 час 58 минут и 17 секунд.

Победителем мужского заплыва на 10 километров стал немец Флориан Феллброк, преодолевший дистанцию за 1 час 48 минут и 9.4 секунды.

Израильтянин Матан Родити занял 30-е место, отстав от победителя на 2 минуты 22.4 секунды.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 07 ноября 2021
Чемпионат Европы по плаванию. Эйтан Бен Шитрит вышел в финал
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 ноября 2021
Плавание. Израильтянка Анастасия Горбенко стала чемпионкой Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 ноября 2021
Чемпионат Европы по плаванию. Пять израильтян вышли в полуфиналы
// NEWSru.co.il // Спорт // 05 ноября 2021
Чемпионат Европы по плаванию. Анастасия Горбенко вышла в финал

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:57 Умер чемпион ФРГ по футболу
11:27 Водный марафон в Абу-Даби. Победил немец. Израильтянин на 30-м месте
11:12 Жеребьевка Лиги наций. Сборная Израиля в третьей корзине дивизиона В
10:53 Александр Овечкин повторил рекорд Дэйва Андрейчука. Результаты матчей
10:08 Гол Лиэля Абады. Удаление бывшего защитника "Рубина". Победа "Селтика"
09:25 Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков
08:25 Дубль Холанна. Даббур забил. "Хоффенхайм" спасся
07:50 Чемпионат мира по гандболу. Россиянки проиграли в четвертьфинале
07:33 "Арсенал" победил в дерби. Ляказетт не реализовал пенальти. Результаты матчей
06:47 УНИКС разгромил ЦСКА, "Олимпиакос" - "Баварию"
Загрузка...