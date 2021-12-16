Водный марафон в Абу-Даби. Победил немец. Израильтянин на 30-м месте

В Абу-Даби прошел этап Мировой серии водных марафонов (заплывы на длинные дистанции на открытой воде). Победительницей заплыва на 10 км стала немка Леони Бек, преодолевшая дистанцию за 1 час 58 минут и 17 секунд.

Победителем мужского заплыва на 10 километров стал немец Флориан Феллброк, преодолевший дистанцию за 1 час 48 минут и 9.4 секунды.

Израильтянин Матан Родити занял 30-е место, отстав от победителя на 2 минуты 22.4 секунды.