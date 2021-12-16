Иерусалим:
8 - 14°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт16 декабря 2021 г., 11:12

Жеребьевка Лиги наций. Сборная Израиля в третьей корзине дивизиона В

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Жеребьевка Лиги наций. Сборная Израиля в третьей корзине дивизиона В

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка следующей Лиги наций. Матчи турнира пройдут в июне и сентябре 2022 года.

Жеребьевка начнется в 19:00 по израильскому времени.

Сборная Израиля выступает в дивизионе В. Приводим корзины жеребьевки этого дивизиона.

Корзина 1


Украина, Швеция, Босния, Исландия

Корзина 2

Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия

Корзина 3

Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия

Корзина 4

Словения, Черногория, Албания, Армения

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
Гол Лиэля Абады. Удаление бывшего защитника "Рубина". Победа "Селтика"
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
Дубль Холанна. Даббур забил. "Хоффенхайм" спасся
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 декабря 2021
"Арсенал" победил в дерби. Ляказетт не реализовал пенальти. Результаты матчей
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 декабря 2021
Руй Витория уволен с поста главного тренера московского "Спартака"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:57 Умер чемпион ФРГ по футболу
11:27 Водный марафон в Абу-Даби. Победил немец. Израильтянин на 30-м месте
11:12 Жеребьевка Лиги наций. Сборная Израиля в третьей корзине дивизиона В
10:53 Александр Овечкин повторил рекорд Дэйва Андрейчука. Результаты матчей
10:08 Гол Лиэля Абады. Удаление бывшего защитника "Рубина". Победа "Селтика"
09:25 Победный бросок со своей половины на последней секунде матча. Дени Авдия набрал 15 очков
08:25 Дубль Холанна. Даббур забил. "Хоффенхайм" спасся
07:50 Чемпионат мира по гандболу. Россиянки проиграли в четвертьфинале
07:33 "Арсенал" победил в дерби. Ляказетт не реализовал пенальти. Результаты матчей
06:47 УНИКС разгромил ЦСКА, "Олимпиакос" - "Баварию"
Загрузка...