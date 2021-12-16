Жеребьевка Лиги наций. Сборная Израиля в третьей корзине дивизиона В
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка следующей Лиги наций. Матчи турнира пройдут в июне и сентябре 2022 года.
Жеребьевка начнется в 19:00 по израильскому времени.
Сборная Израиля выступает в дивизионе В. Приводим корзины жеребьевки этого дивизиона.
Корзина 1
Украина, Швеция, Босния, Исландия
Корзина 2
Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия
Корзина 3
Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия
Корзина 4
Словения, Черногория, Албания, Армения
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