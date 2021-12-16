Жеребьевка Лиги наций. Сборная Израиля в третьей корзине дивизиона В

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка следующей Лиги наций. Матчи турнира пройдут в июне и сентябре 2022 года.

Жеребьевка начнется в 19:00 по израильскому времени.

Сборная Израиля выступает в дивизионе В. Приводим корзины жеребьевки этого дивизиона.

Корзина 1

Украина, Швеция, Босния, Исландия

Корзина 2

Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия

Корзина 3

Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия

Корзина 4

Словения, Черногория, Албания, Армения