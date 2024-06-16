Евро 2024. Великолепный удар и удачные замены спасли словенцев в матче против датчан

В Штутгарте состоялся первый матч группы С чемпионата Европы по футболу. Сборные Дании и Словении сыграли вничью 1:1.

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович (67, Вербич), Гнезда Черин, Элшник (76, Станкович), Млакар (76, Целар), Шпорар (90 + 5, Брекало), Шешко (90 + 5, Куртич) .

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Вестергор, Ба, Юльманн (89, Дилнйги), Хейбьерг (83, Нергор), Кристиансен (79, Меле), Эриксен, Винн (83, Дольберг), Хейлунн (83, Поульсен).

Датчане считались явными фаворитами матча. Ранее сборные Словении и Дании встречались шесть раз. Пять побед датчан. Одна ничья. Интересно, что команды играли в одной отборочной группы Евро 2024.

В начале матча датчане владели игровым преимуществом, но с созданием голевых моментов дело обстояло плохо. Плотная оборона не давала развернуться.

Словенцы отвечали редкими контратаками. И создали первый опасный момент. На 16-й минуте Шешко метров с 20 пробил. Мяч пролетел рядом со штангой.

А в ответной атаке датчане забили Йонас Винн пяткой скинул мяч Кристиану Эриксену. Тот отправил мяч в дальнюю "шестерку" 0:1.

Пропустив, словенцы чаще стали выходить вперед, хотя преимуществом владели датчане. Опасные моменты возникали не часто. Датчане больше прессинговали и нередко перехватывали мяч на чужой половине поля.

На 28-й минуте мяч после рикошета от словенского защитника едва не влетел в дальний угол.

Словенцы создали немного. Они пытались использовать прорывы по флангам и длинные передачи вперед. Ни то, ни другое до перерыва к успеху ни привело.

Во втором тайме картина игры не изменилась (только скорости упали). Датчане больше владели мячом. Опасные моменты возникали нечасто.

На 52-й минуте видеоассистенты проверяли момент с возможной игрой рукой Вестергора в своей штрафной. Пенальти решили не назначать. Через минуту видеоассистенты проверяли возможный фол Андерсена на Шпораре. Тоже не нашли поводов для назначения пенальти.

Минут за 25 до финального свистка словенцы активизировались, стали чаще и активнее атаковать.

На 65-й минуте датчане могли забить. Хейлунд нанес удар с линии вратарской. Мяч попал в грудь вратарю.

В ответной атаке Шпорар прорвался по флангу и навесил. Гнезда Черин нанес головой неточный удар.

На 70-й минуте судья показал желтую карточку одному из помощников главного тренера сборной Словении.

На 74-й минуте после навеса со штрафного. Шпорар из пределов вратарской не попал в ворота. На 76-й минуте после удара Шешко мяч попал в штангу. Через минуту после подачи углового Эрик Янжа (Гурник, Забже, Польша) пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в защитника, изменил направление полета и оказался в сетке 1:1. .

На 82-й минуте бывший киевский динамовец Бенжамин Вербич (Панатинаикос) прорвался к воротам и опасно пробил. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

Казалось, датчане уверенно контролируют ход матча и доведут его до победы. Но несколько удачных замен меняют ход игры. Датчане не сумели вовремя среагировать и упустили победу.