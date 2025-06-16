Чемпионат Израиля по баскетболу объявлен завершенным, итоги озвучат вечером

Управление израильской высшей баскетбольной лиги приняло решение не проводить третий матч финальной серии между тель-авивским "Маккаби" и иерусалимским "Апоэлем".

Как сообщает 5-й канал ИТВ, сегодня вечером должно быть принято решение, как именно закончится чемпионат – объявлением обеих команд чемпионами или же объявлением, что чемпионский титул присужден не будет.

Напомним, что проведение третьего матча финальной серии оказалось невозможным в связи с ситуацией в сфере безопасности.