Чемпионат Израиля по баскетболу объявлен завершенным, итоги озвучат вечером
время публикации: 16 июня 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 12:28
Управление израильской высшей баскетбольной лиги приняло решение не проводить третий матч финальной серии между тель-авивским "Маккаби" и иерусалимским "Апоэлем".
Как сообщает 5-й канал ИТВ, сегодня вечером должно быть принято решение, как именно закончится чемпионат – объявлением обеих команд чемпионами или же объявлением, что чемпионский титул присужден не будет.
Напомним, что проведение третьего матча финальной серии оказалось невозможным в связи с ситуацией в сфере безопасности.