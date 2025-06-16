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Чемпионат Израиля по баскетболу объявлен завершенным, итоги озвучат вечером

Баскетбол
время публикации: 16 июня 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 12:28
Чемпионат Израиля по баскетболу объявлен завершенным, итоги озвучат вечером
Oren Ben Hakoon/Flash90

Управление израильской высшей баскетбольной лиги приняло решение не проводить третий матч финальной серии между тель-авивским "Маккаби" и иерусалимским "Апоэлем".

Как сообщает 5-й канал ИТВ, сегодня вечером должно быть принято решение, как именно закончится чемпионат – объявлением обеих команд чемпионами или же объявлением, что чемпионский титул присужден не будет.

Напомним, что проведение третьего матча финальной серии оказалось невозможным в связи с ситуацией в сфере безопасности.

Спорт
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