Украинцы победили сборную Финляндии. Результаты матчей молодежного чемпионата Европы

В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы (игроки до 21 года). Украинцы победили сборную Финляндии 2:0.

Англия - Словения 0:0

Англичане владели значительным преимуществом (65% владения мячом, 20:7 по ударам).

Соперники нанесли по 3 точных удара и подали по 4 угловых.

Финляндия - Украина 0:2

Голы забили Владислав Ванат (Динамо, Киев) и Максим Брагару (Динамо Киев).

На первой минуте компенсированного времени украинцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Владимир Бражко (Динамо, Киев).