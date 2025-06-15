Украинцы победили сборную Финляндии. Результаты матчей молодежного чемпионата Европы
время публикации: 15 июня 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 21:34
В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы (игроки до 21 года). Украинцы победили сборную Финляндии 2:0.
Англия - Словения 0:0
Англичане владели значительным преимуществом (65% владения мячом, 20:7 по ударам).
Соперники нанесли по 3 точных удара и подали по 4 угловых.
Финляндия - Украина 0:2
Голы забили Владислав Ванат (Динамо, Киев) и Максим Брагару (Динамо Киев).
На первой минуте компенсированного времени украинцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Владимир Бражко (Динамо, Киев).
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