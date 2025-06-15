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Украинцы победили сборную Финляндии. Результаты матчей молодежного чемпионата Европы

Футбол
время публикации: 15 июня 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 21:34
Украинцы победили сборную Финляндии. Результаты матчей молодежного чемпионата Европы
AP Photo/Efrem Lukatsky

В Словакии продолжается молодежный чемпионат Европы (игроки до 21 года). Украинцы победили сборную Финляндии 2:0.

Англия - Словения 0:0

Англичане владели значительным преимуществом (65% владения мячом, 20:7 по ударам).

Соперники нанесли по 3 точных удара и подали по 4 угловых.

Финляндия - Украина 0:2

Голы забили Владислав Ванат (Динамо, Киев) и Максим Брагару (Динамо Киев).

На первой минуте компенсированного времени украинцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Владимир Бражко (Динамо, Киев).

Спорт
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