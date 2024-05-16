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Спорт

Конгресс ФИФА. На Австралию оказывается давление с требованием поддержки палестинцев

время публикации: 16 мая 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 09:40
Конгресс ФИФА. На Австралию оказывается давление с требованием поддержки палестинцев
AP Photo/Matt Patterson

В Бангкоке начал работу Конгресс ФИФА. Проводится пропагандистская акция, цель которой добиться поддержки "палестинской инициативы" - отстранения Израиля от соревнований под эгидой ФИФА, сообщает Ynet.

Завтра состоится обсуждение этой инициативы.

За день до голосования членам Азиатской конфедерации футбола был показан ролик, подготовленный Палестинской ассоциацией футбола.

Палестинцы демонстрируют "преступления, совершенные израильтянами на стадионах сектора Газы".

Особое давление оказывается на австралийцев, которые являются членом Азиатской конфедерации футбола.

Джибриль Раджуб "ведет работу" с представителями многих федераций.

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