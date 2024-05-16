Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 16 мая 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 12:34
В Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сегодня состоятся четыре матча группового этапа.
17:20. (время израильское) Финляндия - Австрия
Казахстан - Швеция
21:20. Канада - Норвегия
США - Франция.
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