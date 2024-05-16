Рекорд "Бреста" и другие. Участники Лиги чемпионов

В матче тридцать второго тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях обыграл "Ниццу" 2:1. Это означает, что "Ницца" не попадает в Лигу чемпионов.

Францию в Лиге чемпионов в следующем сезоне будут представлять ПСЖ и "Монако". Напрямую в групповой этап выйдет команда, занявшая третье место. В квалификации (начиная с третьего раунда) сыграет команда, занявшая четвертое место.

Перед последним туром по 58 очков у "Лилля" и "Бреста".

С "Брестом" ситуация интересная. Он впервые в истории завоевал право выступать в еврокубках, и сразу - в Лиге чемпионов.

На данный момент известны 23 участника основного раунда Лиги чемпионов (из 36, в следующем сезоне турнир пройдет по новой формуле).

В основном раунде Лиги чемпионов сыграют: "Интер", "Милан", "Болонья", "Ювентус" (все - Италия), "Байер"(Леверкузен), "Бавария", "Лейпциг", "Штутгарт", "Боруссия" (Дортмунд) (все - Германия), "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Астон Вилла" (все - Англия), "Реал" (Мадрид), "Атлетико" (Мадрид), "Барселона", "Жирона" (все - Испания), ПСЖ, "Монако" (оба - Франция), ПСВ, "Фейенорд" (оба - Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Селтик" (Глазго, Шотландия).

Остальные 13 мест займут: 7 победителей квалификации (5 - Путь чемпионов, 2 - Путь представителей лиг),

чемпион Бельгии ("Андерлехт", "Юнион" (Сен-Жилуаз), "Брюгге"),

чемпион Австрии ("Штурм" (Грац) или "Зальцбург"),

"Аталанта" (если станет победителем Лиги Европы) или "Бенфика" (Лиссабон, Португалия),

Если "Боруссия" (Дортмунд) станет победителем Лиги чемпионов, то в основном раунде сыграет шестая команда чемпионата Германии ("Айнтрахт" (Франкфурт) или "Хоффенхайм"). Если победителем Лиги чемпионов станет "Реал", то в основной раунд выйдет донецкий "Шахтер").