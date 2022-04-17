Бокс. В объединительном бою Эррол Спенс разделался с кубинцем

В Арлингтоне, Техас, состоялся объединительный бой. Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF американец Эррол Спенс победил техническими нокаутом чемпиона по версии WBA кубинца Йордениса Угаса.

Спенс доминировал, старался наращивать преимущество, Угас сделал ставку на оборону и точную контратаку. План почти сработал в шестом раунде. Кубинец достал соперника ударом правой. Спенс пошатнулся и отступил к канатам.

Но в последующих раундах он наращивал давление.

В Восьмом раунде у Угаса заплыл правый глаз. Врач разрешил продолжить бой.

Спенс продолжал атаковать и обрабатывать соперника ударами. В десятом раунде врач прекратил избиение.