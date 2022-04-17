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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 12:16

Бокс. В объединительном бою Эррол Спенс разделался с кубинцем

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Бокс. В объединительном бою Эррол Спенс разделался с кубинцем

В Арлингтоне, Техас, состоялся объединительный бой. Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF американец Эррол Спенс победил техническими нокаутом чемпиона по версии WBA кубинца Йордениса Угаса.

Спенс доминировал, старался наращивать преимущество, Угас сделал ставку на оборону и точную контратаку. План почти сработал в шестом раунде. Кубинец достал соперника ударом правой. Спенс пошатнулся и отступил к канатам.

Но в последующих раундах он наращивал давление.


В Восьмом раунде у Угаса заплыл правый глаз. Врач разрешил продолжить бой.

Спенс продолжал атаковать и обрабатывать соперника ударами. В десятом раунде врач прекратил избиение.

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