Бокс. В объединительном бою Эррол Спенс разделался с кубинцем
В Арлингтоне, Техас, состоялся объединительный бой. Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF американец Эррол Спенс победил техническими нокаутом чемпиона по версии WBA кубинца Йордениса Угаса.
Спенс доминировал, старался наращивать преимущество, Угас сделал ставку на оборону и точную контратаку. План почти сработал в шестом раунде. Кубинец достал соперника ударом правой. Спенс пошатнулся и отступил к канатам.
Но в последующих раундах он наращивал давление.
В Восьмом раунде у Угаса заплыл правый глаз. Врач разрешил продолжить бой.
Спенс продолжал атаковать и обрабатывать соперника ударами. В десятом раунде врач прекратил избиение.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 апреля 2022
Бокс. Геннадий Головкин нокаутировал японца в чемпионском бою
Бокс. Геннадий Головкин нокаутировал японца в чемпионском бою
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 марта 2022
Молодежный чемпионат Европы по боксу. Израильтянин завоевал золотую медаль
Молодежный чемпионат Европы по боксу. Израильтянин завоевал золотую медаль