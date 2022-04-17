Умер трехкратный олимпийский чемпион

Бернхардт Гермесхаузен - трехкратный олимпийский чемпион (2 золотые медали в 1976 году, золотая и серебряная в 1980), трехкратный чемпион мира.

Он был одним из лидеров сборной ГДР 1970-80-х годов, пилотом двоек и четверок.

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