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NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 10:41

Умер трехкратный олимпийский чемпион

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Бернхардт Гермесхаузен

15 апреля на 71-м году жизни умер выдающийся немецкий бобслеист Бернхардт Гермесхаузен, сообщает официальный сайт Международной федерации бобслея.

Он был одним из лидеров сборной ГДР 1970-80-х годов, пилотом двоек и четверок.

Бернхардт Гермесхаузен - трехкратный олимпийский чемпион (2 золотые медали в 1976 году, золотая и серебряная в 1980), трехкратный чемпион мира.

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