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Бейсбол. Умер лучший еврейский питчер MLB, бывший тренер "Петах-Тиква Пайонирз"

время публикации: 17 апреля 2024 г., 17:50 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 17:50
Бейсбол. Умер лучший еврейский питчер MLB, бывший тренер "Петах-Тиква Пайонирз"
AP Photo/Dave Pickoff, File

14 апреля на 79-м году жизни скончался легендарный американский еврейский бейсболист Кен Хольцман, сообщает официальный сайт MLB.

СМИ называют его чаще всего побеждавшим еврейским питчером MLB (174 победы).

Кен Хольцман умер в больнице Сент-Луиса от заболевания сердца.

Он провел два "ноу-хиттера" (игра, в которой соперник не смог сделать ни одного хита).

Кен Хольцман дважды участвовал в Матче всех звезд MLB.

В 1972-74 годах он трижды подряд стал чемпионом MLB с "Окленд Атлетикс".

Он выступал также за клубы "Чикаго Кьюбс", "Балтимор Ориолс" и "Нью-Йорк Янкиз".

Кен Хольцман - член Зала славы клуба "Чикаго Кьюбс", член Зала славы спорта Сент-Луиса, член Зала славы еврейского спорта Сент-Луиса, член Атлетического Зала славы Университета Иллинойса.

Он готовил команду Сент-Луиса для участия в Маккабиаде. В 2007 году Кен Хольцман тренировал израильский клуб "Петах-Тиква Пайонирз".

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