Бейсбол. Умер лучший еврейский питчер MLB, бывший тренер "Петах-Тиква Пайонирз"
14 апреля на 79-м году жизни скончался легендарный американский еврейский бейсболист Кен Хольцман, сообщает официальный сайт MLB.
СМИ называют его чаще всего побеждавшим еврейским питчером MLB (174 победы).
Кен Хольцман умер в больнице Сент-Луиса от заболевания сердца.
Он провел два "ноу-хиттера" (игра, в которой соперник не смог сделать ни одного хита).
Кен Хольцман дважды участвовал в Матче всех звезд MLB.
В 1972-74 годах он трижды подряд стал чемпионом MLB с "Окленд Атлетикс".
Он выступал также за клубы "Чикаго Кьюбс", "Балтимор Ориолс" и "Нью-Йорк Янкиз".
Кен Хольцман - член Зала славы клуба "Чикаго Кьюбс", член Зала славы спорта Сент-Луиса, член Зала славы еврейского спорта Сент-Луиса, член Атлетического Зала славы Университета Иллинойса.
Он готовил команду Сент-Луиса для участия в Маккабиаде. В 2007 году Кен Хольцман тренировал израильский клуб "Петах-Тиква Пайонирз".