Дмитрий Салита будет включен в Зал славы еврейского спорта
время публикации: 27 марта 2024 г., 14:05 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 14:14
Jewish Sports Heritage Association объявила, что промоутер, базирующийся в Детройте, и бывший боксер Дмитрий Салита будет введен в Зал славы этой организации, сообщает British Boxing News.
Церемония пройдет 7 апреля в Лоренсе, штат Нью-Йорк.
Дмитрий Салита сказал: "Я благодарен за эту невероятную честь".
Дмитрий Саплита (имя при рождении Дмитрий Лехтман) родился в Одессе. Его семья эмигрировала в США, когда Дмитрию было 9.
На профессиональном ринге Дмитрий Салита провел 38 боев, в двух проиграл. Один бой завершился вничью. Он владел несколькими минорными чемпионскими поясами. Бой за звание чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA Дмитрий Салита проиграл Амир Хану.
С 2011 года Дмитрий Салита возглавляет Salita Promotions.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2024