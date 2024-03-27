Дмитрий Салита будет включен в Зал славы еврейского спорта

Jewish Sports Heritage Association объявила, что промоутер, базирующийся в Детройте, и бывший боксер Дмитрий Салита будет введен в Зал славы этой организации, сообщает British Boxing News.

Церемония пройдет 7 апреля в Лоренсе, штат Нью-Йорк.

Дмитрий Салита сказал: "Я благодарен за эту невероятную честь".

Дмитрий Саплита (имя при рождении Дмитрий Лехтман) родился в Одессе. Его семья эмигрировала в США, когда Дмитрию было 9.

На профессиональном ринге Дмитрий Салита провел 38 боев, в двух проиграл. Один бой завершился вничью. Он владел несколькими минорными чемпионскими поясами. Бой за звание чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA Дмитрий Салита проиграл Амир Хану.

С 2011 года Дмитрий Салита возглавляет Salita Promotions.