49-летняя немецкая конькобежка завоевала олимпийскую лицензию

49-летняя немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн завоевала право выступить на олимпиаде в Пекине. Это будет восьмая олимпиада в ее карьере.

Клаудия Пехштайн заняла 11-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Канаде, что позволило ей подняться на 17-е место в общем зачете, что (в свою очередеь) дало спортсменке право выступить в Пекине.

Впервые Клаудия Пехштайн выступила на олимпиаде а 1992 году. он завоевала 9 олимпийских медалей (5 золотых, по 2 серебряных и бронзовых).