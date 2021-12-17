49-летняя немецкая конькобежка завоевала олимпийскую лицензию
49-летняя немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн завоевала право выступить на олимпиаде в Пекине. Это будет восьмая олимпиада в ее карьере.
Клаудия Пехштайн заняла 11-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Канаде, что позволило ей подняться на 17-е место в общем зачете, что (в свою очередеь) дало спортсменке право выступить в Пекине.
Впервые Клаудия Пехштайн выступила на олимпиаде а 1992 году. он завоевала 9 олимпийских медалей (5 золотых, по 2 серебряных и бронзовых).
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