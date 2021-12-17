Василевский побил рекорд Флери. Результат матчей
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Матч "Калгари" - "Торонто" перенесен. "Тампа" одолела "Оттаву" 2:1.
Каролина Хурикейнз - Детройт Ред Уингз 5:3
Две шайбы в ворота гостей забросил Нино Нидеррейтер.
Флорида Пантерз - Лос-Анджелес Кингз 1:4
Монреаль Канадиенз - Филадельфия Флайерз 3:2 (буллиты)
Единственный буллит (в серии по три) реализовал Джонатан Друин.
Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс 3:5
Тампа Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторз 2:1
Андрей Василевский одержал 63-ю победу в 2021 году. Предыдущий рекорд по количеству побед за календарный год установил в 2009 году Марк Андре Флери (Питтсбург).
Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинз 3:1
две шайбы забросил Кэл Клаттербак.
Миннесота Уайлд - Баффало Сейбрз 2:3 (буллиты)
Хозяева вели в счете 1:0 и 2:1.
Единственный буллит (серия по три) реализовал Тэйг Томпсон.
Нешвилл Прэдейторз - Колорадо Эвеланш 5:2
Эдмонтон Ойлерз - Коламбус Блю Джекетс 5:2
Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс 2:5
"Ванкувер" одержал шестую победу подряд.
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