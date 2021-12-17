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NEWSru.co.il :: Спорт17 декабря 2021 г., 10:59

Василевский побил рекорд Флери. Результат матчей

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Василевский побил рекорд Флери. Результат матчей

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Матч "Калгари" - "Торонто" перенесен. "Тампа" одолела "Оттаву" 2:1.

Каролина Хурикейнз - Детройт Ред Уингз 5:3

Две шайбы в ворота гостей забросил Нино Нидеррейтер.

Флорида Пантерз - Лос-Анджелес Кингз 1:4

Монреаль Канадиенз - Филадельфия Флайерз 3:2 (буллиты)


Единственный буллит (в серии по три) реализовал Джонатан Друин.

Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс 3:5

Тампа Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторз 2:1

Андрей Василевский одержал 63-ю победу в 2021 году. Предыдущий рекорд по количеству побед за календарный год установил в 2009 году Марк Андре Флери (Питтсбург).

Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинз 3:1

две шайбы забросил Кэл Клаттербак.

Миннесота Уайлд - Баффало Сейбрз 2:3 (буллиты)

Хозяева вели в счете 1:0 и 2:1.

Единственный буллит (серия по три) реализовал Тэйг Томпсон.

Нешвилл Прэдейторз - Колорадо Эвеланш 5:2

Эдмонтон Ойлерз - Коламбус Блю Джекетс 5:2

Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс 2:5

"Ванкувер" одержал шестую победу подряд.


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