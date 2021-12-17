Кубок Испании. Автогол на последних секундах матча отменил сенсацию

В матче Кубка Испании "Эльче" в гостях победил клуб третьей лиги"Унионистас де Саламанка" 1:0.

Хозяева владели преимуществом и могли забить в начале второго тайма. После прострела мяч попал в штангу, а бывший игрок "Бетиса" Райко Родригес метров с пяти не попал в пустые ворота.

Несколько раз гостей выручил бывший голкипер мадридского "Реала" Кико Касилья, арендованный Эльче" у "Лидса".

Развязка наступила на третьей минуте компенсированного времени. Бывший защитник "Валенсии" Фернандо Роман сделал пас вратарю, а Сальвадор де ла Крус оказался к этому не готов 0:1.

Лучшие момент матча, в том числе автогол можно посмотреть в YouTube.