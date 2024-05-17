Велоспорт. Турнир в Брно. Результаты израильтян
время публикации: 17 мая 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 13:10
В Брно прошел турнир по велоспорту (велотрек) "500 + 1". Приводим результаты израильтян.
В скретче (класс UCI 2) среди юниоров бронзовую медаль завоевал Саар Идан.
В гонке на выбывание Нево Шуваль занял четвертое место.
В юниорской гонке на выбывание Саар Идан занял девятое место, Илай Аргов - десятое.
В гонке на выбывание Ори Баш Дубински заняла пятое место.
В гонке по очкам Алон Йогев занял пятнадцатое место.
В юниорской гонке по очкам Саар Идан занял 11-е место.
В гонке по очкам Ори Баш Дубински заняла восьмое место.
В скретче Алон Йогев занял 16-е место.
В скретче Ори Баш Дубински заняла пятое место.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 января 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2024