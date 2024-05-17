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Велоспорт. Турнир в Брно. Результаты израильтян

время публикации: 17 мая 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 13:10
Велоспорт. Турнир в Брно. Результаты израильтян
AP Photo/Esteban Felix

В Брно прошел турнир по велоспорту (велотрек) "500 + 1". Приводим результаты израильтян.

В скретче (класс UCI 2) среди юниоров бронзовую медаль завоевал Саар Идан.

В гонке на выбывание Нево Шуваль занял четвертое место.

В юниорской гонке на выбывание Саар Идан занял девятое место, Илай Аргов - десятое.

В гонке на выбывание Ори Баш Дубински заняла пятое место.

В гонке по очкам Алон Йогев занял пятнадцатое место.

В юниорской гонке по очкам Саар Идан занял 11-е место.

В гонке по очкам Ори Баш Дубински заняла восьмое место.

В скретче Алон Йогев занял 16-е место.

В скретче Ори Баш Дубински заняла пятое место.

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